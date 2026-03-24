Во Франции начали расследование против экс-главы Frontex по запросу правозащитных групп

Во Франции бывший глава европейского агентства охраны внешних границ Frontex оказался под расследованием из-за обвинений в действиях агентства в отношении мигрантов, которые можно расценивать как преступления против человечности.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Источник в судебной системе сообщил, что в Апелляционном суде Парижа начали расследование в отношении французского экс-руководителя Frontex Фабриса Леггери из-за обвинений в ненадлежащем обращении агентства с мигрантами во время его каденции 2015-2022 годов, которая выпала на разгар миграционного кризиса из-за войны в Сирии.

Решение приняли еще на прошлой неделе после успеха апелляции Французской правозащитной лиги и объединения по защите прав мигрантов Utopia 56 на более давнее решение следственного судьи отклонить их жалобу против Леггери. Среди прочего, они обвиняют Леггери в том, что по его указаниям агентство помогало Ливии и Греции перехватывать лодки искателей убежища.

От правозащитных групп еще во время его пребывания в должности звучали обвинения, что сотрудники Frontex неприемлемо обращаются с искателями убежища. Леггери всегда отвергал обвинения.

Сейчас Леггери является евродепутатом от правопопулистского "Национального объединения".

Он отказался от детальных комментариев, сказав лишь, что не знает о решении суда о начале расследования.

В случае, если дело дойдет до обвинений, это потребует снятия с Леггери депутатского иммунитета.

В конце 2025 года Суд ЕС в редком решении поддержал апелляцию сирийского беженца, который требовал возмещения убытков от Frontex.

Ранее Суд ЕС постановил, что государства-члены могут создавать национальные списки безопасных стран за пределами Евросоюза, только если они полностью обосновывают свои оценки публичными источниками.