Британія та ЄС виділять понад пів мільйона євро на Фонд культурної спадщини України

Уряд Великої Британії зробить додатковий внесок у розмірі 250 000 фунтів стерлінгів до Фонду культурної спадщини України, а Єврокомісія долучиться до ініціативи з 250 000 євро.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" в Брюсселі, оголосив державний міністр медіа, туризму та креативних індустрій Великої Британії Ієн Мюррей після зустрічі з єврокомісаром з питань молоді, культури та спорту Гленном Мікаллефом 24 березня.

Британія і Єврокомісія разом нададуть понад пів мільйона євро на підтримку української культурної спадщини.

"Я радий сьогодні оголосити, що Велика Британія більш ніж подвоює свій внесок у Фонд культурної спадщини України, спираючись на внесок, про який ми оголосили на неформальній зустрічі міністрів культури ЄС у листопаді минулого року в Копенгагені", – заявив Мюррей.

В уряді Британії уточнили, що новий внесок становитиме 250 000 фунтів стерлінгів.

"Я особливо задоволений тим, що Європейська комісія доповнить цей внесок через свою ініціативу Team Europe", – додав британський міністр.

У відповідь на це, єврокомісар Мікаллеф також повідомив, що ЄС передасть на підтримку української культурної спадщини ще 250 000 євро.

"Це фінансування підтримає захист, відновлення та реабілітацію культурної спадщини України, починаючи від збереження історичних об'єктів і колекцій до цифровізації, розвитку навичок та навчання для фахівців у сфері культури… Разом ми надсилаємо чітке повідомлення про те, що культура має значення, спадщина має значення, і що спроби стерти ідентичність, історію та креативність не матимуть успіху", – розповів про деталі проєкту Ієн Мюррей.

Нагадаємо, міністр Мюррей раніше оголосив про виділення 200 000 фунтів стерлінгів екстреного фінансування Фонду культурної спадщини України, представляючи Велику Британію на неформальній зустрічі міністрів ЗМІ та культури в Копенгагені в рамках головування Данії в Раді ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", на початку березня стало відомо, що Велика Британія виділила додаткові 800 тисяч фунтів стерлінгів (близько $1 млн) на підтримку української культури.

Минулого року у межах програми "Креативна Європа" Європейський Союз оголосив про підтримку чотирьох проєктів у сфері культури та креативних індустрій в Україні на суму 7 млн євро.

Програма ЄС "Креативна Європа" діє з 2014 року і спрямована на підтримку мистецьких проєктів та підсилення економічного потенціалу творчої сфери, розвиток та просування культурного й мовного розмаїття та збереження європейської культурної спадщини.

У грудні 2024 року Україна стала повноцінною учасницею програми "Креативна Європа".