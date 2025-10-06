ЄС виділяє 7 млн євро на підтримку культурних проєктів в Україні

У межах програми "Креативна Європа" Європейський Союз оголосив про підтримку чотирьох проєктів у сфері культури та креативних індустрій в Україні на суму 7 мільйонів євро.

Як пише "Європейська правда", про це Європейська комісія повідомила в понеділок.

Згідно з повідомленням, Єврокомісія уклала контракти на реалізацію чотирьох проєктів у межах другого спеціального конкурсу "Креативна Європа".

Це ZMINA Resilience – проєкт з підтримки українських митців та культурних організацій у спільному створенні та демонстрації їхніх робіт; Culture Helps Solidarity ("Культура допомагає солідарності") та Cultural Horizons ("Культурні горизонти") – проєкти зі сприяння доступу українців до культури та культурної спадщини; UAxEU – підготовка до післявоєнного відновлення культурного та креативного секторів України.

Загалом на ці проєкти ЄС виділив 7 мільйонів євро – ця сума була збільшена на 2 мільйони євро за підсумками Конференції з питань відновлення України в Римі в липні 2025 року.

Програма ЄС "Креативна Європа" діє з 2014 року і спрямована на підтримку мистецьких проєктів та підсилення економічного потенціалу творчої сфери, розвиток та просування культурного й мовного розмаїття та збереження європейської культурної спадщини.

У 2021 році Україна підписала першу угоду про участь у програмі "Креативна Європа" на 2021-2027 роки під час саміту Україна-ЄС.

У грудні 2024 року Україна стала повноцінною учасницею програми "Креативна Європа".