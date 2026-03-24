Британия и ЕС выделят более полумиллиона евро на Фонд культурного наследия Украины

Правительство Великобритании сделает дополнительный взнос в размере 250 000 фунтов стерлингов в Фонд культурного наследия Украины, а Еврокомиссия присоединится к инициативе с 250 000 евро.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" в Брюсселе, объявил государственный министр медиа, туризма и креативных индустрий Великобритании Иэн Мюррей после встречи с еврокомиссаром по вопросам молодежи, культуры и спорта Гленном Микаллефом 24 марта.

Великобритания и Еврокомиссия вместе предоставят более полумиллиона евро на поддержку украинского культурного наследия.

"Я рад сегодня объявить, что Великобритания более чем удваивает свой взнос в Фонд культурного наследия Украины, опираясь на вклад, о котором мы объявили на неформальной встрече министров культуры ЕС в ноябре прошлого года в Копенгагене", – заявил Мюррей.

В правительстве Британии уточнили, что новый взнос составит 250 000 фунтов стерлингов.

"Я особенно доволен тем, что Европейская комиссия дополнит этот вклад через свою инициативу Team Europe", – добавил британский министр.

В ответ на это еврокомиссар Микаллеф также сообщил, что ЕС передаст на поддержку украинского культурного наследия еще 250 000 евро.

"Это финансирование поддержит защиту, восстановление и реабилитацию культурного наследия Украины, начиная от сохранения исторических объектов и коллекций до цифровизации, развития навыков и обучения для специалистов в сфере культуры... Вместе мы направляем четкое сообщение о том, что культура имеет значение, наследие имеет значение, и что попытки стереть идентичность, историю и креативность не будут иметь успеха", – рассказал о деталях проекта Иэн Мюррей.

Напомним, министр Мюррей ранее объявил о выделении 200 000 фунтов стерлингов экстренного финансирования Фонда культурного наследия Украины, представляя Великобританию на неформальной встрече министров СМИ и культуры в Копенгагене в рамках председательства Дании в Совете ЕС.

Как сообщала "Европейская правда", в начале марта стало известно, что Великобритания выделила дополнительные 800 тысяч фунтов стерлингов (около $1 млн) на поддержку украинской культуры.

В прошлом году в рамках программы "Креативная Европа" Европейский Союз объявил о поддержке четырех проектов в сфере культуры и креативных индустрий в Украине на сумму 7 млн евро.

Программа ЕС "Креативная Европа" действует с 2014 года и направлена на поддержку художественных проектов и усиление экономического потенциала творческой сферы, развитие и продвижение культурного и языкового разнообразия и сохранение европейского культурного наследия.

В декабре 2024 года Украина стала полноценной участницей программы "Креативная Европа".