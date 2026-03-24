Швеція виділила додаткові понад 22 млн євро на гуманітарну підтримку України

Уряд Швеції виділив додатковий пакет підтримки для України у 2026 році на понад 22 млн євро.

Про це йдеться у заяві пресслужби уряду, пише "Європейська правда".

Шведський уряд презентував новий пакет гуманітарної підтримки для України на 2026 рік обсягом 240 млн шведських крон (приблизно 22,2 млн євро).

150 млн у цій сумі виділені на гуманітарну діяльність українського "Червоного хреста".

Пріоритетне цільове призначення пакета – шкільне харчування для дітей у прифронтових регіонах, підтримка ментального здоров’я дітей та реформи у сфері піклування за дітьми. Ці проєкти реалізовуються Всесвітньою продовольчою програмою та організаціями OperationAid і Gen.Ukrainian.

Раніше у березні Швеція внесла ще 56 млн євро на підтримку енергетики України.

У лютому Швеція виділила 21 млн євро на нагальну "зимову" гуманітарну допомогу Україні в умовах складної ситуації в енергетиці.