Швеція виділяє 21 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Уряд Швеції оголосив про надання Україні 230 млн шведських крон (понад 21 млн євро) гуманітарної підтримки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті шведського уряду.

Нова допомога від Швеції буде спрямована на покриття нагальних потреб в опаленні, воді, житлі та харчуванні в Україні.

Кошти розподілять між Всесвітньою продовольчою програмою ООН, Агентством ООН у справах біженців, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) та благодійною організацією Save the Children.

Підтримка буде використана для пом'якшення безпосередніх наслідків атак Росії на енергетичну інфраструктуру в Україні.

"Цієї зими Росія атакувала цивільну інфраструктуру в Україні в небачених раніше масштабах. Сім'ї мерзнуть у квартирах без електрики в Києві, Харкові, Миколаєві та інших містах… Саме тому ми представляємо додатковий пакет, який захистить стійкість України та дасть проблиск надії тим, хто найбільш вразливий", – зазначив міністр міжнародного співробітництва в галузі розвитку та зовнішньої торгівлі Швеції Бенджамін Дуса.

Як повідомляли, у понеділок, 23 лютого, уряд Фінляндії оголосив про виділення Україні 20 мільйонів євро гуманітарної допомоги.

Минулого тижня повідомляли, що Франція надасть грантову фінансову підтримку на суму понад 70 млн євро, частина якої буде спрямована на енергетичний сектор України.