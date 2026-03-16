Швеція внесла ще 56 мільйонів євро на підтримку енергетики України

Швеція оголосила про новий внесок до Фонду підтримки енергетики у розмірі 56 мільйонів євро.

Про це йдеться у повідомленні посольства Швеції в Україні, пише "Європейська правда".

Таким чином загальний внесок Швеції до Фонду підтримки енергетики зріс до понад 259 мільйонів євро.

"Ми разом відновлюємо критичну інфраструктуру, вже готуємося до наступної зими та забезпечуємо енергетичну безпеку, щоб Україна залишалася сильною навіть в умовах постійних обстрілів та атак", – зазначили у посольстві.

Там також додали, що наразі Швеція – друга за обсягом підтримки енергетики України.

Як повідомлялося, Німеччина підготувала обладнання зі своїх списаних електростанцій та невдовзі відправить його Україні, щоб підтримати українську інфраструктуру після російських ударів.

В лютому міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що Україна домовилась про отримання виведеного з експлуатації обладнання шести європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій.

Раніше українська делегація відвідала кілька країн Східної Європи у пошуках старих ТЕС і ТЕЦ.