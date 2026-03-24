Швеция выделила дополнительные более 22 млн евро на гуманитарную поддержку Украины

Правительство Швеции выделило дополнительный пакет поддержки для Украины в 2026 году на более 22 млн евро.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы правительства, пишет "Европейская правда".

Шведское правительство представило новый пакет гуманитарной поддержки для Украины на 2026 год объемом 240 млн шведских крон (примерно 22,2 млн евро).

150 млн в этой сумме выделены на гуманитарную деятельность украинского "Красного креста".

Приоритетное целевое назначение пакета – школьное питание для детей в прифронтовых регионах, поддержка ментального здоровья детей и реформы в сфере заботы о детях. Эти проекты реализуются Всемирной продовольственной программой и организациями OperationAid и Gen.Ukrainian.

Ранее в марте Швеция внесла еще 56 млн евро на поддержку энергетики Украины.

В феврале Швеция выделила 21 млн евро на неотложную "зимнюю" гуманитарную помощь Украине в условиях сложной ситуации в энергетике.