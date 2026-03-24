У Литві не підтримали заборону участі росіян і білорусів у муніципальних виборах

У вівторок, 24 березня, литовський Сейм відхилив пропозицію опозиції внести поправки до Конституції, які б забороняли громадянам Росії та Білорусі, які постійно проживають у країні, голосувати або балотуватися на муніципальних виборах.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Поправка не була прийнята: 28 депутатів проголосували "за", 28 – "проти", а 14 утрималися.

Як зазначається, одна з авторів ініціативи, консервативна депутатка Далія Асанавічюте-Гружаускене, зазначила, що пропозиція була викликана вторгненням Росії в Україну у 2022 році та занепокоєнням щодо іноземного втручання у демократичні процеси.

"Ми бачимо, що Росія веде в Україні не лише звичайну війну, а й активно втручається у вибори. Оцінки загроз, проведені Департаментом державної безпеки, підкреслюють, що ворожі держави використовують свою діаспору для впливу на наші демократичні процеси", – зазначила вона.

За її словами, під час муніципальних виборів у Литві 2023 року близько 21 650 іноземних резидентів мали статус постійного проживання. З них 2 476 були громадянами країн Європейського Союзу, а майже 17 тисяч – держав, що не входять до ЄС.

Більшість останніх становили громадяни РФ та Білорусі, зокрема понад 8 800 росіян та понад 3 тисячі білорусів.

Станом на січень цього року кількість іноземних резидентів із постійним статусом зросла до 24 545, з яких майже 19 тисяч – з країн, що не входять до ЄС. Кількість громадян Росії зменшилася до 8 398, тоді як кількість громадян Білорусі зросла до близько 4 тисяч.

Нагадаємо, 12 березня Сейм Литви схвалив пропозицію Міністерства закордонних справ щодо продовження санкцій проти Росії та Білорусі до кінця 2027 року.

Нещодавно писали, що литовські консерватори запропонували призупинити прийом нових заяв на отримання тимчасових дозволів на проживання від громадян Росії та Білорусі, а також посилити правила для білорусів, які повертаються до своєї країни або до Росії.