У Литві пропонують обмежити дозволи на проживання для громадян РФ і Білорусі

Литовські консерватори запропонували призупинити прийом нових заяв на отримання тимчасових дозволів на проживання від громадян Росії та Білорусі, а також посилити правила для білорусів, які повертаються до своєї країни або до Росії.

Про цю пропозицію оголосили у понеділок, 16 березня, передає LRT, пише "Європейська правда".

Пропозиція була подана лідером консерваторів Лаурінасом Кащюнасом та всіма членами фракції "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи".

Ця поправка зареєстрована як частина змін до Закону про обмежувальні заходи, який наразі розглядається в Сеймі. Законопроєкт, розроблений Міністерством закордонних справ Литви, має на меті продовжити дію чинних обмежень щодо громадян Росії та Білорусі ще на один рік.

Згідно з пропозицією, Литва призупинить прийом нових заяв на тимчасове проживання від громадян Білорусі – це захід, який вже застосовується до росіян, – при цьому допускаючи винятки з гуманітарних міркувань.

Втім, як зазначається, білоруси, які вже мають дозволи на тимчасове проживання, зможуть їх продовжити.

Поправка також скасує дозволи для громадян Білорусі, які більше одного разу за три місяці виїжджали до Білорусі або Росії. Винятки стосуватимуться членів екіпажів міжнародних вантажних або пасажирських перевезень, а також випадків, коли поїздка відбулася з причин, що не залежали від особи.

Консерватори стверджують, що близько 70% білорусів, які прибувають до Литви, є "економічними мігрантами", тоді як політичні біженці та члени демократичної опозиції продовжують отримувати захист. Дані, наведені у пропозиції, свідчать, що у грудні 2023 року до Білорусі повернулися 38 тисяч білорусів, які мали дозволи на тимчасове проживання.

"У Білорусі ці люди мають сім’ї, друзів та родичів, і вони повертаються туди під час великих свят. Однак там їх можуть завербувати та попросити виконувати певні розвідувальні функції", – наголосили у заяві.

Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що не бачить причин для потепління у відносинах з Білоруссю найближчим часом.

Зокрема у лютому Державна служба безпеки Литви попередила, що Комітет державної безпеки Білорусі поширює відео на YouTube з метою вербування потенційних агентів, апелюючи до невдоволення литовським урядом.

А 12 березня Сейм Литви схвалив пропозицію Міністерства закордонних справ щодо продовження санкцій проти Росії та Білорусі до кінця 2027 року.