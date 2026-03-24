В Литве не поддержали запрет на участие россиян и белорусов в муниципальных выборах

Во вторник, 24 марта, литовский Сейм отклонил предложение оппозиции внести поправки в Конституцию, которые запрещали бы гражданам России и Беларуси, постоянно проживающим в стране, голосовать или баллотироваться на муниципальных выборах.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Поправка не была принята: 28 депутатов проголосовали "за", 28 – "против", а 14 воздержались.

Как отмечается, одна из авторов инициативы, консервативная депутат Далия Асанавичюте-Гружаускене, отметила, что предложение было вызвано вторжением России в Украину в 2022 году и обеспокоенностью по поводу иностранного вмешательства в демократические процессы.

"Мы видим, что Россия ведет в Украине не только обычную войну, но и активно вмешивается в выборы. Оценки угроз, проведенные Департаментом государственной безопасности, подчеркивают, что враждебные государства используют свою диаспору для влияния на наши демократические процессы", – отметила она.

По ее словам, во время муниципальных выборов в Литве в 2023 году около 21 650 иностранных резидентов имели статус постоянного проживания. Из них 2 476 были гражданами стран Европейского Союза, а почти 17 тысяч – государств, не входящих в ЕС.

Большинство последних составляли граждане РФ и Беларуси, в частности более 8 800 россиян и более 3 тысяч белорусов.

По состоянию на январь этого года количество иностранных резидентов с постоянным статусом выросло до 24 545, из которых почти 19 тысяч – из стран, не входящих в ЕС. Число граждан России сократилось до 8 398, тогда как число граждан Беларуси выросло до около 4 тысяч.

Напомним, 12 марта Сейм Литвы одобрил предложение Министерства иностранных дел о продлении санкций против России и Беларуси до конца 2027 года.

Недавно сообщалось, что литовские консерваторы предложили приостановить прием новых заявлений на получение временных видов на жительство от граждан России и Беларуси, а также ужесточить правила для белорусов, возвращающихся в свою страну или в Россию.