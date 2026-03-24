Науседа: дискусії щодо назви представництва Тайваню можуть нашкодити

Президент Литви Гітанас Науседа заявив у вівторок, 24 березня, що питання назви представництва Тайваню було вирішено ще під час його створення.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Науседа заявив, що поновлення дискусії щодо цього питання може призвести до закриття представництва.

"Ми повинні розуміти, що питання назви представництва Тайваню було вирішено кілька років тому. Можна назвати це помилкою чи чимось іншим, але для Тайваню це було досягненням у його відносинах з іншими країнами. Це був стовп, який вони вбили в землю", – сказав він.

Президент країни наголосив, що Литва прагне підтримувати прагматичні відносини як з Тайванем, так і з Китаєм. Він акцентував: Вільнюс не готовий піддаватися тиску з боку Пекіна.

"Реакція комуністичного Китаю на цей факт була такою, якою вона була; вона істотно не змінилася, і ми, безумовно, не готові приймати ультимативні вимоги за жодних умов", – додав Науседа.

Нагадаємо, відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво.

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила в понеділок, 23 березня, що відкриття представництва Тайваню в Литві не принесло жодної користі та зашкодило відносинам з Китаєм.

