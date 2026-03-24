Науседа: дискуссии по поводу названия представительства Тайваня могут нанести ущерб

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил во вторник, 24 марта, что вопрос о названии представительства Тайваня был решен ещё во время его создания.

Об этом он сказал во время общения с журналистами.

Науседа заявил, что возобновление дискуссии по этому вопросу может привести к закрытию представительства.

"Мы должны понимать, что вопрос названия представительства Тайваня был решен несколько лет назад. Можно назвать это ошибкой или чем-то другим, но для Тайваня это было достижением в его отношениях с другими странами. Это был столб, который они вбили в землю", – сказал он.

Президент страны подчеркнул, что Литва стремится поддерживать прагматичные отношения как с Тайванем, так и с Китаем. Он акцентировал: Вильнюс не готов поддаваться давлению со стороны Пекина.

"Реакция коммунистического Китая на этот факт была такой, какой она была; она существенно не изменилась, и мы, безусловно, не готовы принимать ультимативные требования ни при каких условиях", – добавил Науседа.

Напомним, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство.

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает отказ от поддержания отдельных отношений с Тайванем,понизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила в понедельник, 23 марта, что открытие представительства Тайваня в Литве не принесло никакой пользы и нанесло ущерб отношениям с Китаем.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Литва завершает конфликт с Китаем: как и почему Вильнюс меняет отношения с партнером РФ.