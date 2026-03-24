Норвегия увеличивает финансирование гуманитарной помощи украинцам

Норвегия усиливает поддержку деятельности ООН в интересах перемещенных лиц в Украине и за ее пределами в связи с войной, развязанной РФ, выделив 260 млн норвежских крон (более 26,8 млн долларов).

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Норвегии, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, кроме этого, страна предоставляет еще 767 млн крон (более $79 млн) на гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим от войны.

Также 35 млн крон (около $3,6 млн) будет направлено на помощь беженцам в Молдове.

Как сообщалось, Норвегия выделит $200 млн бюджетной поддержки для Украины, средства будут направлены через программу Всемирного банка.

Накануне писали, что украинские и норвежские компании получат поддержку правительства Норвегии в размере 93 млн крон (8 млн евро) для пилотных проектов в сфере возобновляемой энергетики и поставок лекарств.