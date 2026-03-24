Генеральный штаб Дании предупредил о недостаточной готовности Европы к войне

Начальник Генерального штаба Дании Михаэль Виггерс Хильдгаард считает, что европейские страны ещё не полностью готовы к войне.

Об этом он заявил на Парижском форуме по вопросам обороны и стратегии, передаёт Politico, пишет "Европейская правда".

Виггерс Хильдгаард предупредил, что Россия может напасть на территорию НАТО до конца этого десятилетия.

"Мы должны изменить свой подход: перейти от анализа к действиям. Мы уже не очень удивлены, но и не готовы. Нам не нужно быть идеально подготовленными, нам нужно быть лучше подготовленными, чем наш противник", – сказал он.

Глава Генерального штаба Дании подчеркнул, что производственные мощности являются частью сдерживания, как и цепочки поставок.

"Если мы в Европе хотим быть способными защищать себя до 2030 года, мы должны готовиться к этому уже сейчас. Война высокой интенсивности – это не сценарий, это реальность. Ничто не заменит потерянное время, время, которое прошло – потеряно навсегда", – добавил он.

Разведка Эстонии убеждена, что Россия не намерена начинать военное нападение на какое-либо государство НАТО в этом или следующем году, но будет продолжать восстанавливать свои вооруженные силы.

Глава Командования поддержки Вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Геральд Функе считает, что Россия нападет на страны НАТО в течение двух-трех лет.

В то же время в НАТО планируют в течение следующих двух лет провести масштабное перевооружение на границе с Россией и Беларусью, накопить там значительно больше оружия и создать безлюдную роботизированную зону.