ЗМІ: в ЄС занепокоєні супутниковим проєктом Німеччини

Плани Німеччини створити військову супутникову мережу вартістю 10 мільярдів євро, яка функціонуватиме незалежно від паралельної європейської програми, викликали занепокоєння у деяких законодавців ЄС щодо потенційного дублювання зусиль.

Законодавці Європейського Союзу повідомили агенції, що самостійна ініціатива Німеччини з розбудови мережі супутників ризикує підірвати спроби блоку зміцнити колективні оборонні можливості на тлі посилення незалежності від США.

"Якщо Німеччина зараз побудує суто національну архітектуру, яка не буде інтегрована в IRIS², існує ризик ослаблення європейських структур", – сказала голова комітету з безпеки та оборони Європейського парламенту Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн.

Німеччина планує запустити 100 супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO) виключно для військового зв'язку, тоді як проєкт ЄС IRIS², який має на меті розгорнути 290 супутників до 2029 року, розроблений для створення єдиної космічної системи зв'язку між 27 країнами.

Речник німецького уряду заявив, що запропонована Німеччиною система спеціально враховувала унікальні вимоги її військових, з вимогами до можливостей та параметрами продуктивності, які "зовсім відрізнялися" від вимог IRIS².

Нагадаємо, у січні єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив про запуск програми Govsatcom, яка об’єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів.

Крім того, ЄС готується створити захищену систему супутникового зв’язку до 2030 року для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.

У лютому ЗМІ повідомили, що російські космічні апарати могли перехопити зв’язок щонайменше десяти ключових супутників європейських країн, що ставить під загрозу конфіденційну інформацію держав континенту.