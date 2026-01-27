В ЄС повідомили про запуск програми спільного супутникового зв'язку 

Європейський Союз запустив програму Govsatcom, яка об’єднає наявні комунікаційні потужності супутників 27 країн-членів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс на пресконференції в Брюсселі.

Кубілюс повідомив, що програма Govsatcom була запущена минулого тижня. Відтепер всі держави-члени ЄС матимуть доступ до спільного захищеного супутникового зв’язку.

Govsatcom – це перший крок до зменшення залежності європейських космічних комунікацій від іноземних постачальників для критично важливих операцій. Вона дозволяє урядам країн ЄС орендувати один в одного захищені комунікаційні можливості для конфіденційних місій та інших урядових операцій, включаючи місії екстрених та правоохоронних служб, а також військові операції.

Також єврокомісар повідомив про старт експлуатації частот IRIS² – європейської програми супутникового зв’язку, яка має замінити Starlink.

Очікується, що IRIS² буде розгорнуто у 2030-х роках. Вона включатиме близько 280 супутників, які забезпечуватимуть захищений зв’язок для країн ЄС.

За словами Кубілюса, перші послуги проєкту будуть доступні у 2029 році.

Раніше повідомляли, що ЄС вивчає можливість створення нової супутникової мережі для здійснення військової розвідки, оскільки зростають сумніви щодо відданості США європейській обороні.

Повідомлялося, що Євросоюз хоче приєднати Україну до своєї космічної програми та системи захищених супутників.