СМИ: в ЕС обеспокоены спутниковым проектом Германии

Планы Германии по созданию военной спутниковой сети стоимостью 10 миллиардов евро, которая будет функционировать независимо от параллельной европейской программы, вызвали обеспокоенность у некоторых законодателей ЕС в связи с потенциальным дублированием усилий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Законодатели Европейского Союза сообщили агентству, что самостоятельная инициатива Германии по созданию сети спутников рискует подорвать попытки блока укрепить коллективные оборонные возможности на фоне усиления независимости от США.

"Если Германия сейчас построит чисто национальную архитектуру, которая не будет интегрирована в IRIS², существует риск ослабления европейских структур", – сказала председатель комитета по безопасности и обороне Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

Германия планирует запустить 100 спутников на низкой околоземной орбите (LEO) исключительно для военной связи, тогда как проект ЕС IRIS², цель которого – развернуть 290 спутников к 2029 году, разработан для создания единой космической системы связи между 27 странами.

Представитель немецкого правительства заявил, что предложенная Германией система специально учитывала уникальные требования ее военных, с требованиями к возможностям и параметрами производительности, которые "совершенно отличались" от требований IRIS².

Напомним, в январе еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил о запуске программы Govsatcom, которая объединит имеющиеся коммуникационные мощности спутников 27 стран-членов.

Кроме того, ЕС готовится создать защищенную систему спутниковой связи к 2030 году для проведения военной разведки, поскольку растут сомнения в приверженности США европейской обороне.

В феврале СМИ сообщили, что российские космические аппараты могли перехватить связь как минимум десяти ключевых спутников европейских стран, что ставит под угрозу конфиденциальную информацию государств континента.