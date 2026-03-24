Литва отримала радари для боротьби з дронами, інтеграція триває – Міноборони

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що частина радіолокаційних станцій, призначених для виявлення дронів, вже надійшла до Литви, проте їх інтеграція в оборонні системи та підготовка персоналу вимагають часу.

Про це він сказав у коментарі LRT, пише "Європейська правда".

Каунас заявив, що литовським Збройним силам доводиться інтегрувати "нове обладнання в старі системи, що також є інженерно-технічним викликом, з яким Збройні сили Литви працюють разом із різними фахівцями".

"Деякі з цих радарів вже сьогодні знаходяться в Литві і інтегруються в систему. Слід розуміти, що, придбавши складне обладнання та технології, спочатку потрібно навчитися ними користуватися; на це виділено час, і ми маємо підтримку постачальників та партнерів", – сказав він.

Як стало відомо, вранці 23 березня до Литви залетів безпілотник, ймовірно з території Білорусі, та вибухнув на озері Лавісас за понад 20 км від кордону. Литовські радари не зафіксували його.

У Міноборони Литви припустили, що це український дрон з-поміж тих, що летів атакувати цілі на території РФ і заблукав під впливом РЕБ.

Згодом прем’єрка Литви підтвердила, що йдеться саме про український безпілотник, вочевидь один з тих, що летіли атакувати Приморськ під Санкт-Петербургом.