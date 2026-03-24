Литва получила радары для борьбы с дронами, интеграция продолжается – Минобороны

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что часть радиолокационных станций, предназначенных для обнаружения дронов, уже поступила в Литву, однако их интеграция в оборонные системы и подготовка персонала требуют времени.

Об этом он сказал в комментарии LRT, пишет "Европейская правда".

Каунас заявил, что литовским Вооруженным силам приходится интегрировать "новое оборудование в старые системы, что также является инженерно-техническим вызовом, над которым Вооруженные силы Литвы работают совместно с различными специалистами".

"Некоторые из этих радаров уже сегодня находятся в Литве и интегрируются в систему. Следует понимать, что, приобретя сложное оборудование и технологии, сначала нужно научиться ими пользоваться; на это выделено время, и мы имеем поддержку поставщиков и партнеров", – сказал он.

Как стало известно, утром 23 марта в Литву залетел беспилотник, вероятно с территории Беларуси, и взорвался на озере Лависас в более чем 20 км от границы. Литовские радары его не зафиксировали.

В Минобороны Литвы предположили, что это украинский дрон из числа тех, что летел атаковать цели на территории РФ и сбился с курса под воздействием РЭБ.

Впоследствии премьер-министр Литвы подтвердила, что речь идет именно о украинском беспилотнике, очевидно, одном из тех, что летели атаковать Приморск под Санкт-Петербургом.