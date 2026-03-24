Британські війська збили 14 дронів-камікадзе на Близькому Сході

Британські війська на Близькому Сході збили 14 дронів-камікадзе, а також на Кіпр прибули додаткові зенітні комплекси британської армії Stormer.

Про це повідомили "Європейській правді" у Міністерстві оборони Великої Британії.

Як зазначається, протягом ночі британські війська, що діють у зоні підвищеної небезпеки, збили 14 дронів-камікадзе, що стало найбільшою кількістю безпілотників, які вони збили за одну ніч.

Також на Кіпр прибули додаткові зенітні комплекси британської армії Stormer, озброєні найсучаснішими ракетами, що ще більше посилило протиповітряну оборону в регіоні.

"Літаки Typhoon та F-35 Королівських повітряних сил продовжували виконувати оборонні місії протягом ночі, зокрема над Кіпром, Йорданією та Катаром. Заходи щодо захисту військ у регіоні залишаються на найвищому рівні, що забезпечує максимальну безпеку британського персоналу", – додали у Міноборони країни.

Напередодні британський есмінець HMS Dragon прибув у район Кіпру для захисту британський військових баз.

Також відомо, що Британія готує другий військовий корабель Королівського флоту для розгортання в східній частині Середземного моря.