Британские войска сбили 14 дронов-камикадзе на Ближнем Востоке

Британские войска на Ближнем Востоке сбили 14 дронов-камикадзе, а также на Кипр прибыли дополнительные зенитные комплексы британской армии Stormer.

Об этом сообщили "Европейской правде" в Министерстве обороны Великобритании.

Как отмечается, в течение ночи британские войска, действующие в зоне повышенной опасности, сбили 14 дронов-камикадзе, что стало самым большим количеством беспилотников, сбитых ими за одну ночь.

Также на Кипр прибыли дополнительные зенитные комплексы британской армии Stormer, вооруженные самыми современными ракетами, что еще больше усилило противовоздушную оборону в регионе.

"Самолеты Typhoon и F-35 Королевских ВВС продолжали выполнять оборонительные миссии в течение ночи, в частности над Кипром, Иорданией и Катаром. Меры по защите войск в регионе остаются на самом высоком уровне, что обеспечивает максимальную безопасность британского персонала", – добавили в Минобороны страны.

Накануне британский эсминец HMS Dragon прибыл в район Кипра для защиты британских военных баз.

Также известно, что Великобритания готовит второй военный корабль Королевского флота для развертывания в восточной части Средиземного моря.