Британський есмінець прибув на Кіпр

Британський есмінець HMS Dragon прибув у район Кіпру для захисту британський військових баз.

Про це заявив міністр оборони країни Джон Гілі, цитує Sky News, пише "Європейська правда".

У понеділок, 23 березня, британський HMS Dragon прибув до східної частини Середземного моря і вже цього дня ввечері, за словами Гілі, розпочне "оперативну інтеграцію в систему оборони Кіпру".

Есмінець було відправлено для захисту британських військових баз у цій країні від іранських атак. Як зазначається, він здатний збивати безпілотники та балістичні ракети, які запускає Іран.

Британія посилила свою військову присутність біля берегів Кіпру після того, як 2 березня Міністерство оборони країни підтвердило, що авіабаза Королівських військово-повітряних сил Акротирі на острові зазнала двох атак іранських дронів.

3 березня Стармер заявив, що в район Кіпру відправляється есмінець HMS Dragon, а 10 березня стало відомо, що Британія готує другий військовий корабель Королівського флоту для розгортання в східній частині Середземного моря.