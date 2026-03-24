У Чехії суд взяв під варту двох підозрюваних у підпалі збройного заводу

Районний суд у чеському Пардубіце обрав запобіжний захід у вигляді арешту для двох підозрюваних у підпалі збройового складу компанії LPP Holding, що виготовляє дрони для України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють České noviny.

Двох затриманих, чоловіка та жінку, підозрюють у терористичному нападі та участі в терористичній групі. Суддя визначив, що підставами для ув'язнення є ризики втечі, змови та вчинення нових злочинів.

Повідомлялося, що третій підозрюваний у підпалі був затриманий у Словаччині, Чехія проситиме про його екстрадицію. Серед затриманих – громадяни Чехії та США. У поліції зазначили, що тривають пошуки інших можливих спільників.

Підпал приміщення збройового заводу компанії LPP Holding стався минулої п’ятниці у чеському місті Пардубіце. Відповідальність за пожежу на заводі взяла на себе група Earthquake Faction, яка протестує проти співпраці з Ізраїлем.

У вівторок угруповання висунуло ультиматум компанії, закликаючи її відмовитись від співпраці з Ізраїлем та засудити його дії в Палестині, погрожуючи в іншому разі оприлюднити викрадені конфіденційні документи.

У компанії LPP Holding заперечують співпрацю з ізраїльськими виробниками. Водночас відомо, що на заводі, який зазнав пожежі, виготовлялися дрони для України.

Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що реальною метою атаки могло бути виробництво безпілотників для України, а "антиізраїльська акція" – лише маскування. Влада Чехії розслідує можливий російський слід.

Детальніше читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Пожежа з політичними наслідками: хто атакував виробництво зброї для ЗСУ у Чехії.