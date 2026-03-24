В Чехии суд поместил под стражу двух подозреваемых в поджоге оружейного завода

Районный суд в чешском городе Пардубице избрал меру пресечения в виде ареста для двух подозреваемых в поджоге оружейного склада компании LPP Holding, производящей дроны для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают České noviny.

Двоих задержанных, мужчину и женщину, подозревают в террористическом нападении и участии в террористической группе. Судья определил, что основаниями для заключения под стражу являются риски побега, сговора и совершения новых преступлений.

Сообщалось, что третий подозреваемый в поджоге был задержан в Словакии, Чехия будет просить о его экстрадиции. Среди задержанных – граждане Чехии и США. В полиции отметили, что продолжаются поиски других возможных сообщников.

Поджог помещения оружейного завода компании LPP Holding произошел в минувшую пятницу в чешском городе Пардубице. Ответственность за пожар на заводе взяла на себя группа Earthquake Faction, протестующая против сотрудничества с Израилем.

Во вторник группировка выдвинула ультиматум компании, призывая ее отказаться от сотрудничества с Израилем и осудить его действия в Палестине, угрожая в противном случае обнародовать похищенные конфиденциальные документы.

В компании LPP Holding отрицают сотрудничество с израильскими производителями. В то же время известно, что на заводе, пострадавшем от пожара, изготавливались дроны для Украины.

Чешская газета Mlada Fronta Dnes со ссылкой на источники сообщила, что реальной целью атаки могло быть производство беспилотников для Украины, а "антиизраильская акция" – лишь маскировка. Власти Чехии расследуют возможный российский след.

