Ймовірні винуватці пожежі на збройовому заводі в Чехії поставили компанії-власнику ультиматум

Міжнародна група Earthquake Faction, яка взяла на себе відповідальність за підпал складу збройового заводу в чеському Пардубіце, погрожує оприлюднити викрадені конфіденційні документи компанії LPP Holding.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в листі угруповання, яке вони розіслали чеським ЗМІ, зокрема Aktualne.

Група Earthquake Faction вимагає від оборонної компанії LPP Holding опублікувати заяву, в якій вона оголошує про припинення співпраці з ізраїльською Elbit Systems, а також засуджує окупацію Палестини. Стверджується, що власники компанії мають зробити це до 20 квітня.

У разі невиконання вимог Earthquake Faction обіцяють опублікувати конфіденційні документи, які вони викрали з приміщення заводу перед тим, як його підпалити.

Водночас у компанії LPP Holding заявляли, що не вели спільний бізнес з Elbit Systems у Пардубіце. За словами представників, можливість співпраці лише розглядалася з огляду на плани закупівель чеських збройних сил. Але зрештою компанія відмовилася від придбання розвідувальних безпілотників у Elbit Systems.

Нагадаємо, інцидент стався минулої п’ятниці у чеському місті Пардубіце. Відповідальність за пожежу на заводі взяла на себе група Earthquake Faction, яка протестує проти ізраїльської зброї.

Угруповання стверджувало, що причиною підпалу стала співпраця LPP Holding з компанією з Ізраїлю. Водночас відомо, що на заводі, який зазнав пожежі, виготовлялися дрони для України.

Чеська газета Mlada Fronta Dnes з посиланням на джерела повідомила, що, за попередньою інформацією, виробництво безпілотників для України могло бути фактичною метою атаки, замаскованої під антиізраїльську акцію. Влада Чехії розслідує можливий російський слід.

24 березня повідомили, що щонайменше один підозрюваний був затриманий у зв'язку з п'ятничним підпалом складу компанії LPP Holding в чеському Пардубіце, яка виробляє безпілотники для України.

