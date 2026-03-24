Посол Румунії: Бухарест підтримав Молдову після відключення ЛЕП

Посол Румунії в Молдові Крістіан Леон-Цуркану заявив, що його країна допомогла забезпечити модовських громадян електроенергією та питною водою після того, як ввечері 23 березня ЛЕП "Ісакча – Вулканешти" відключилась коли Одесу атакували російські дрони.

Його слова передає News Maker, пише "Європейська правда".

Як відомо, ЛЕП "Ісакча – Вулканешти" – основний канал імпорту електроенергії з Румунії до Молдови.

"Румунія оперативно втрутилася, щоб підтримати Молдову після російських атак на Україну, які зачепили енергосистему та водопостачання країни", – заявив Леон-Цуркану.

За його словами, Румунія "знову діяла швидко і рішуче, щоб захистити повсякденне життя громадян Молдови".

"Коли агресивні дії Росії в Україні знову вплинули на населення по цей бік Прута, ми надали підтримку", – наголосив він.

За його словами, Бухарест залучив альтернативні маршрути електропостачання, включно із чотирма лініями електропередачі напругою 110 кВ між Румунією та Молдовою. За словами Леон-Цуркану, вони вже довели свою ефективність, зокрема під час часткового блекауту 31 січня 2026 року.

Нагадаємо, також писали, що поблизу пошкодженої інфраструктури високовольтної лінії у Молдові знайшли уламки БпЛА.

Ввечері 24 березня парламент Молдови ввів надзвичайний стан на тлі ризиків перебоїв з електропостачанням.