Посол Румынии: Бухарест поддержал Молдову после отключения ЛЭП

Посол Румынии в Молдове Кристиан Леон-Цуркану заявил, что его страна помогла обеспечить граждан Молдовы электроэнергией и питьевой водой после того, как вечером 23 марта ЛЭП "Исакча – Вулканешти" отключилась, когда Одессу атаковали российские дроны.

Его слова передает News Maker, пишет "Европейская правда".

Как известно, ЛЭП "Исакча – Вулканешти" – основной канал импорта электроэнергии из Румынии в Молдову.

"Румыния оперативно вмешалась, чтобы поддержать Молдову после российских атак на Украину, которые затронули энергосистему и водоснабжение страны", – заявил Леон-Цуркану.

По его словам, Румыния "снова действовала быстро и решительно, чтобы защитить повседневную жизнь граждан Молдовы".

"Когда агрессивные действия России в Украине снова повлияли на население по эту сторону Прута, мы оказали поддержку", – подчеркнул он.

По его словам, Бухарест задействовал альтернативные маршруты электроснабжения, включая четыре линии электропередачи напряжением 110 кВ между Румынией и Молдовой. По словам Леон-Цуркану, они уже доказали свою эффективность, в частности во время частичного блэкаута 31 января 2026 года.

Напомним, также сообщалось, что вблизи поврежденной инфраструктуры высоковольтной линии в Молдове обнаружили обломки БПЛА.

Вечером 24 марта парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение на фоне рисков перебоев с электроснабжением.