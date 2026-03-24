У Молдові ввели надзвичайний стан в енергетиці

Парламент Молдови ввів надзвичайний стан на тлі ризиків перебоїв з електропостачанням.

Про це пише News Maker, пише "Європейська правда".

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні ввечері 24 березня. "За" проголосували 72 депутати, 18 – утрималися.

З ініціативою ввести режим надзвичайного стану в енергетиці виступив прем'єр-міністр Александру Мунтяну.

"Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України мають прямий вплив на Молдову. Ми більше не говоримо лише про непрямий тиск, енергетичний шантаж чи пропаганду. Йдеться про дії, які безпосередньо ставлять під загрозу безпеку, здоров’я та життя наших громадян", – заявив він під час виступу на засіданні парламенту.

Він підкреслив, що введення надзвичайного стану – "це необхідний, законний і превентивний захід", який дозволить уряду діяти швидше: мобілізувати додаткові ресурси, захистити критичну інфраструктуру і, за необхідності, застосувати додаткові заходи для пом’якшення наслідків кризи.

Нагадаємо, ЛЕП "Ісакча – Вулканешти" – основний канал імпорту електроенергії з Румунії до Молдови.

Вона відключилась увечері 23 березня, коли, як повідомлялось, Одесу атакували російські дрони.

Також стало відомо, що поблизу пошкодженої інфраструктури високовольтної лінії у Молдові знайшли уламки БпЛА.