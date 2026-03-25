Міністр оборони Латвії перервав візит в Україну через інцидент з дроном

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс перервав візит в Україну у зв’язку з інцидентом з дроном, який залетів на латвійську територію з Росії.

Про це Спрудс написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Про візит очільника латвійського оборонного відомства до України стало відомо 24 березня.

В ході візиту Спрудс, зокрема, оголосив про постачання Україні додаткових бойових розвідувальних бронетранспортерів CVR(T).

"У зв’язку з інцидентом, що стався, я перериваю робочий візит до України та повертаюся до Латвії", – написав міністр.

Раніше Міністерство оборони Латвії повідомило, що Повітряні сили зафіксували вторгнення іноземного безпілотного літального апарата в повітряний простір країни.