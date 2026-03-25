Міністр оборони Латвії перервав візит в Україну через інцидент з дроном
Новини — Середа, 25 березня 2026, 08:40 —
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс перервав візит в Україну у зв’язку з інцидентом з дроном, який залетів на латвійську територію з Росії.
Про це Спрудс написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".
Про візит очільника латвійського оборонного відомства до України стало відомо 24 березня.
В ході візиту Спрудс, зокрема, оголосив про постачання Україні додаткових бойових розвідувальних бронетранспортерів CVR(T).
"У зв’язку з інцидентом, що стався, я перериваю робочий візит до України та повертаюся до Латвії", – написав міністр.
Раніше Міністерство оборони Латвії повідомило, що Повітряні сили зафіксували вторгнення іноземного безпілотного літального апарата в повітряний простір країни.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реклама: