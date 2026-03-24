Латвія передасть Україні розвідувальні бронетранспортери

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час візиту до Києва оголосив про постачання додаткових бойових розвідувальних бронетранспортерів CVR(T).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті Міністерства оборони Латвії.

Відповідне оголошення Спрудс зробив під час зустрічі з міністром оборони України Михайлом Федоровим.

"Ми продовжуємо надавати підтримку Україні у боротьбі проти агресора і робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Виходячи з актуальних потреб Збройних сил України, ми розпочали передачу Україні додаткових бойових розвідувальних гусеничних бронетранспортерів CVR(T). Латвія завжди виступала і виступатиме за повне відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", – заявив Спрудс.

Він зазначив, що постачання бронетранспортерів Україні вже розпочато.

Як повідомили в Міноборони, у 2024 році Латвія передала Україні дев'ять бойових розвідувальних гусеничних броньованих машин CVR(T), раніше придбаних у Великої Британії.

Нагадаємо, 23 березня Латвія та Україна підписали документ щодо посилення стратегічного партнерства для розвитку оборонної промисловості.

Минулого тижня в уряді Латвії заявили, що готові розглянути запити США в НАТО, проте пріоритетами є східний фланг НАТО та Україна.

Також 24 березня повідомлялося, що до України прибуде міністр оборони Литви Робертас Каунас. Мета візиту – прискорити закупівлю технологій, розпочати реалізацію спільних проєктів, а також зміцнити системи спостереження та оборони литовського повітряного простору.