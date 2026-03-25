Министр обороны Латвии прервал визит в Украину из-за инцидента с дроном
Среда, 25 марта 2026, 08:40
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс прервал визит в Украину в связи с инцидентом с дроном, который залетел на латвийскую территорию из России.
Об этом Спрудс написал в своем X, сообщает "Европейская правда".
О визите главы латвийского оборонного ведомства в Украину стало известно 24 марта.
В ходе визита Спрудс, в частности, объявил о поставках Украине дополнительных боевых разведывательных бронетранспортеров CVR(T).
"В связи с произошедшим инцидентом я прерываю рабочий визит в Украину и возвращаюсь в Латвию", – написал министр.
Ранее Министерство обороны Латвии сообщило, что Военно-воздушные силы зафиксировали вторжение иностранного беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство страны.
