Министр обороны Латвии прервал визит в Украину из-за инцидента с дроном

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс прервал визит в Украину в связи с инцидентом с дроном, который залетел на латвийскую территорию из России.

Об этом Спрудс написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

О визите главы латвийского оборонного ведомства в Украину стало известно 24 марта.

В ходе визита Спрудс, в частности, объявил о поставках Украине дополнительных боевых разведывательных бронетранспортеров CVR(T).

"В связи с произошедшим инцидентом я прерываю рабочий визит в Украину и возвращаюсь в Латвию", – написал министр.

Ранее Министерство обороны Латвии сообщило, что Военно-воздушные силы зафиксировали вторжение иностранного беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство страны.