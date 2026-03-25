Прем'єрка Латвії допустила, що на територію країни залетів український дрон

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня не виключила, що дрон, який залетів на територію країни з боку РФ, міг бути українським.

Про це вона написала у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Сіліня зазначила, що перебуває в тісному контакті з міністром оборони, Національними збройними силами та відповідними службами, а також із керівництвом Естонії та Литви.

"Триває розслідування інциденту, але за попередніми даними, на територію Латвії, ймовірно, залетів і впав український дрон. Постраждалих немає", – зазначила очільниця уряду Латвії.

Вона поінформувала, що 26 березня вирушає на засідання країн-членів Об'єднаних експедиційних сил (JEF), "щоб спільно з союзниками вирішити, як ми можемо зміцнити нашу безпеку та підтримати друзів в Україні".

Раніше Міністерство оборони Латвії повідомило, що Повітряні сили зафіксували вторгнення іноземного безпілотного літального апарата в повітряний простір країни.

Через інцидент міністр оборони Латвії Андріс Спрудс перервав візит до України.