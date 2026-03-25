Премьер Латвии допустила, что на территорию страны залетел украинский дрон
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня не исключила, что дрон, залетевший на территорию страны со стороны РФ, мог быть украинским.
Об этом она написала в своем X, сообщает "Европейская правда".
Силиня отметила, что находится в тесном контакте с министром обороны, Национальными вооруженными силами и соответствующими службами, а также с руководством Эстонии и Литвы.
"Продолжается расследование инцидента, но по предварительным данным, на территорию Латвии, вероятно, залетел и упал украинский дрон. Пострадавших нет", – отметила глава правительства Латвии.
Она сообщила, что 26 марта отправляется на заседание стран-членов Объединенных экспедиционных сил (JEF), "чтобы совместно с союзниками решить, как мы можем укрепить нашу безопасность и поддержать друзей в Украине".
Ранее Министерство обороны Латвии сообщило, что Военно-воздушные силы зафиксировали вторжение иностранного беспилотного летательного аппарата в воздушное пространство страны.
Из-за инцидента министр обороны Латвии Андрис Спрудс прервал визит в Украину.