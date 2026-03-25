Молдова вимагатиме компенсації від Росії за шкоду, завдану її інфраструктурі

В уряді Молдови фіксують збитки інфраструктурі країни, завдані російськими атаками, та мають намір підготувати вимоги щодо компенсації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив прем’єр-міністр Молдови Александру Мунтяну, якого цитує TV8.

Очільник уряду зазначив, що Молдова вимагатиме від РФ компенсацій за завдані збитки, навіть якщо цей процес буде тривалим і пов’язаним із судовими процедурами.

Він наголосив, що влада має намір притягнути винних до відповідальності за шкоду, заподіяну Молдові.

"Ми збираємо всі рахунки, їх не забудуть, і ми обов’язково змусимо їх оплатити. Проблема в тому, що це забирає дуже багато часу через судові розгляди. Ми збираємо докази і зробимо все, щоб винні у цих злочинах були притягнуті до відповідальності, а завдані нашій країні збитки були відшкодовані", – сказав Мунтяну.

Повідомляли, що з 25 березня Молдова вводить надзвичайний стан в енергетиці терміном на 60 днів.

Це рішення ухвалили після того, як атаки Росії на українську енергосистему призвели до пошкодження лінії електропередачі "Ісакча–Вулканешти" – ключового каналу імпорту електроенергії з Румунії.

Раніше, також внаслідок російських бомбардувань, нафтопродукти потрапили в Дністер, що призвело до зупинки подачі води в низці районів Молдови.