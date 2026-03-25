Молдова потребует компенсации от России за ущерб, нанесенный ее инфраструктуре

В правительстве Молдовы фиксируют убытки, нанесенные российскими атаками инфраструктуре страны, и намерены подготовить требования о компенсации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну, которого цитирует TV8.

Глава правительства отметил, что Молдова будет требовать от РФ компенсаций за нанесенный ущерб, даже если этот процесс будет длительным и связанным с судебными процедурами.

Он подчеркнул, что власти намерены привлечь виновных к ответственности за ущерб, причиненный Молдове.

"Мы собираем все счета, их не забудут, и мы обязательно заставим их оплатить. Проблема в том, что это отнимает очень много времени из-за судебных разбирательств. Мы собираем доказательства и сделаем все, чтобы виновные в этих преступлениях были привлечены к ответственности, а нанесенный нашей стране ущерб был возмещен", – сказал Мунтяну.

Сообщалось, что с 25 марта Молдова вводит чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней.

Это решение приняли после того, как атаки России на украинскую энергосистему привели к повреждению линии электропередачи "Исакча-Вулканешты" – ключевого канала импорта электроэнергии из Румынии.

Ранее, также в результате российских бомбардировок, нефтепродукты попали в Днестр, что привело к остановке подачи воды в ряде районов Молдовы.