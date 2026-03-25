У Німеччині не полишають спроб врятувати кита, який викинувся на берег моря

У Німеччині спроби врятувати кита, який опинився на мілині біля острова Нідендорф у Балтійському морі, поки що не мають успіху, але тварина все ще жива, і тепер, щоб звільнити її з піску, буде використано більший екскаватор.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

З понеділка приблизно десятиметровий кит лежить на піщаній мілині біля Нідендорфа, району Тіммендорфер-Штранд на Балтійському морі. Його спина виступає з води.

Спроба порятунку за допомогою земснаряду вже провалилася. За словами експертів, пісок під твариною не вдалося висмоктати, як планувалося, оскільки він був занадто ущільнений. Наразі планується задіяти більший екскаватор, але він прибуде пізніше. Подальші спроби порятунку очікуються в четвер.

Місцева влада стежить за тим, щоб до кита не наближалися сторонні особи. Це важливо, щоб не спричинити додатковий стрес для тварини, яка опинилася на мілині.

Експерти з Інституту досліджень наземних і водних тварин (ITAW) у Бюсумі вважають, що кит – молодий самець. Представник інституту повідомив Північнонімецькій телерадіомовній корпорації, що, можливо, кит випадково опинився на мілководді.

З іншого боку, тварина виглядала не зовсім здоровою і, можливо, навмисно обрала це місце для відпочинку. За словами представника морської природоохоронної організації Sea Shepherd, можливо, кит хотів знайти там свій останній притулок, бо зрозумів, що погано почувається.

