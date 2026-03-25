В Германии не оставляют попыток спасти кита, выбросившегося на берег

В Германии попытки спасти кита, который оказался на мели у острова Нидендорф в Балтийском море, пока не увенчались успехом, но животное все еще живо, и теперь, чтобы освободить его из песка, будет использован больший экскаватор.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

С понедельника примерно десятиметровый кит лежит на песчаной отмели возле Нидендорфа, района Тиммендорфер-Штранд на Балтийском море. Его спина выступает из воды.

Попытка спасения с помощью земснаряда уже провалилась. По словам экспертов, песок под животным не удалось высосать, как планировалось, поскольку он слишком уплотнен. Сейчас планируется задействовать больший экскаватор, но он прибудет позже. Дальнейшие попытки спасения ожидаются в четверг.

Местные власти следят за тем, чтобы к животному не приближались посторонние. Это важно, чтобы не вызвать дополнительный стресс для животного, которое оказалось на мели.

Эксперты из Института исследований наземных и водных животных (ITAW) в Бюсуме считают, что кит – молодой самец. Представитель института сообщил Северогерманской телерадиовещательной корпорации, что, возможно, кит случайно оказался на мелководье.

С другой стороны, животное выглядело не совсем здоровым и, возможно, намеренно выбрало это место для отдыха. По словам представителя морской природоохранной организации Sea Shepherd, возможно, кит хотел найти там свое последнее пристанище, потому что понял, что плохо себя чувствует.

Ранее у берегов Польши в сетях запутался горбатый кит, его спасали четыре часа.

В 2022 году сообщалось, как в водах французской Сены обнаружили кита-белуху, который умер при попытке вернуть его в море.