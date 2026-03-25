Глава МЗС Литви про інциденти з дронами: це – наша нова реальність

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс, коментуючи ситуацію з дроном, що впав цього тижня у Варенському районі, зазначає, що такі інциденти стають новою реальністю.

Про це він сказав в ефірі радіо LRT, повідомляє "Європейська правда".

У контексті інцидентів з дронами литовський міністр вказав, що всі країни Балтійського регіону перебувають у зоні ризику, оскільки поруч триває війна РФ проти України.

"Це – нова реальність для країн регіону. Ми не повністю захищені від таких інцидентів і маємо посилювати свої можливості у сфері протиповітряної оборони. Але також – розуміти, що ризики, коли так близько триває військовий конфлікт і використовується зброя великої дальності, є значними", – сказав Будріс.

Після підтвердження, що дрон, який впав у Литві, був українським, глава МЗС зазначив, що переговори з Україною щодо можливих подібних ситуацій у майбутньому вже ведуться.

"Це дійсно одна з тем, про яку вже зараз ведуться переговори… Це дуже чутлива і важлива для нас сфера… Усі країни зобов’язані забезпечувати безпеку повітряного простору та інформувати інші країни, якщо бачать якісь ризики. Білорусь – також", – додав він.

23 березня до Литви залетів безпілотник, ймовірно, з території Білорусі, та вибухнув на озері Лавісас за понад 20 км від кордону. Литовські радари не зафіксували його.

У Міноборони Литви припустили, що це український дрон з-поміж тих, що летіли атакувати цілі на території РФ, і він відхилився від курсу під впливом РЕБ.

Згодом прем’єрка Литви підтвердила, що йдеться саме про український безпілотник, вочевидь, один з тих, що летіли атакувати Приморськ під Санкт-Петербургом.