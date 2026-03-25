Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, комментируя ситуацию с дроном, упавшим на этой неделе в Варенском районе, отмечает, что такие инциденты становятся новой реальностью.

Об этом он сказал в эфире радио LRT, сообщает "Европейская правда".

В контексте инцидентов с дронами литовский министр указал, что все страны Балтийского региона находятся в зоне риска, поскольку рядом идет война РФ против Украины.

"Это – новая реальность для стран региона. Мы не полностью защищены от таких инцидентов и должны усиливать свои возможности в сфере противовоздушной обороны. Но также – понимать, что риски, когда так близко продолжается военный конфликт и используется оружие большой дальности, являются значительными", – сказал Будрис.

После подтверждения, что упавший в Литве дрон был украинским, глава МИД отметил, что переговоры с Украиной относительно возможных подобных ситуаций в будущем уже ведутся.

"Это действительно одна из тем, о которой уже сейчас ведутся переговоры... Это очень чувствительная и важная для нас сфера... Все страны обязаны обеспечивать безопасность воздушного пространства и информировать другие страны, если видят какие-то риски. Беларусь – также", – добавил он.

23 марта в Литву залетел беспилотник, вероятно, с территории Беларуси, и взорвался на озере Лависас в более чем 20 км от границы. Литовские радары не зафиксировали его.

В Минобороны Литвы предположили, что это украинский дрон из числа тех, что летели атаковать цели на территории РФ, и он отклонился от курса под влиянием РЭБ.

Впоследствии премьер Литвы подтвердила, что речь идет именно об украинском беспилотнике, очевидно, одном из тех, что летели атаковать Приморск под Санкт-Петербургом.