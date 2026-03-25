Прем'єрка Данії поінформує короля про підсумки дострокових виборів

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен 26 березня проведе зустріч з королем Фредеріком X, щоб поінформувати його про результати дострокових парламентських виборів.

Про це йдеться у заяві королівського палацу, повідомляє "Європейська правда".

Згідно із заявою, король прийме прем’єрку, яка поінформує його про підсумки виборів та ситуацію в парламенті.

В королівському палаці зазначили, що процедура формування уряду в Данії не регулюється і не описується детально в конституції, а сформувалася на основі багаторічної практики.

Звідси випливає, зокрема, що після проведення виборів саме прем’єр-міністр інформує монарха про результати виборів та про парламентську ситуацію. Зазвичай це відбувається вранці наступного дня після виборів.

Які висновки слід зробити з результатів виборів, залежить від оцінки парламентської ситуації прем’єр-міністром.

Якщо прем’єр-міністр вирішить подати прохання про відставку уряду, він зазвичай одночасно звертається до короля з проханням скликати партії, які пройшли до парламенту, щоб вони порадили королю, кого слід призначити прем’єр-міністром та доручити йому вести переговори щодо формування нового уряду.

На підставі рекомендацій представників партій, як правило, призначається керівник переговорів, який потім має очолити переговори щодо формування нового уряду.

Роль короля у формуванні уряду має формальний характер, тому процес відбувається під відповідальністю чинного прем’єр-міністра.

Голосування на дострокових виборах в Данії, що відбулося у вівторок, завершилося результатом, що залишив майбутнє прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен невизначеним.

Офіційні результати показали, що лівоцентристська Соціал-демократична партія Фредеріксен втратила позиції порівняно з останніми виборами 2022 року, як і її два партнери в уряді, що йде у відставку.

