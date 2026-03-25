Премьер Дании проинформирует короля об итогах досрочных выборов

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен 26 марта проведет встречу с королем Фредериком X, чтобы проинформировать его о результатах досрочных парламентских выборов.

Об этом говорится в заявлении королевского дворца, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению, король примет премьера, которая проинформирует его об итогах выборов и ситуации в парламенте.

В королевском дворце отметили, что процедура формирования правительства в Дании не регулируется и не описывается подробно в конституции, а сформировалась на основе многолетней практики.

Отсюда следует, в частности, что после проведения выборов именно премьер-министр информирует монарха о результатах выборов и о парламентской ситуации. Обычно это происходит утром следующего дня после выборов.

Какие выводы следует сделать из результатов выборов, зависит от оценки парламентской ситуации премьер-министром.

Если премьер-министр решает подать прошение об отставке правительства, он обычно одновременно обращается к королю с просьбой созвать партии, прошедшие в парламент, чтобы они посоветовали королю, кого следует назначить премьер-министром и поручить ему вести переговоры по формированию нового правительства.

На основании рекомендаций представителей партий, как правило, назначается руководитель переговоров, который затем должен возглавить переговоры по формированию нового правительства.

Роль короля в формировании правительства носит формальный характер, поэтому процесс происходит под ответственностью действующего премьер-министра.

Сообщалось, что голосование на досрочных выборах в Дании, состоявшееся во вторник, завершились результатом, который оставил будущее премьер-министра Метте Фредериксен неопределенным.

Официальные результаты показали, что левоцентристская Социал-демократическая партия Фредериксен потеряла позиции по сравнению с последними выборами 2022 года, как и ее два партнера в уходящем в отставку правительстве.

