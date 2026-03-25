У Британії затримали підозрюваних у підпалі "швидких" єврейської організації

Британська поліція заарештувала двох чоловіків у зв'язку з підпалом автомобілів швидкої допомоги єврейської громади на півночі Лондона на початку цього тижня.

Підозрювані – віком 47 і 45 років – були заарештовані в середу вранці за адресами на північному заході і в центрі Лондона відповідно.

Їх заарештували за підозрою у підпалі з метою загрози життю, і обох чоловіків доставили до лондонської поліцейської дільниці, де вони наразі перебувають під вартою.

Поліцейські проводять обшуки за двома адресами, імовірно, в районах Кілберн і Кінгс-Крос.

Арешти пов'язані з розслідуванням підпалу чотирьох машин швидкої допомоги, якими опікується єврейська волонтерська служба "Хацола", що стався близько 1:35 ночі в понеділок.

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня на півночі Лондона згоріли чотири машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській організації. Через вибухи балонів всередині охоплених вогнем авто вибиті шибки у прилеглій будівлі.

Британські правоохоронці перевіряють можливу причетність Ірану до підпалу на півночі Лондона авто екстреної медичної допомоги, що належали благодійній єврейській організації.