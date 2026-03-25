В Британии задержали подозреваемых в поджоге "скорых" еврейской организации

Британская полиция арестовала двух мужчин в связи с поджогом машин скорой помощи еврейской общины на севере Лондона в начале этой недели.

Подозреваемые – в возрасте 47 и 45 лет – были арестованы в среду утром по адресам на северо-западе и в центре Лондона соответственно.

Их арестовали по подозрению в поджоге с целью угрозы жизни, и обоих мужчин доставили в лондонский полицейский участок, где они в настоящее время находятся под стражей.

Полицейские проводят обыски по двум адресам, предположительно, в районах Килберн и Кингс-Кросс.

Аресты связаны с расследованием поджога четырех машин скорой помощи, которыми занимается еврейская волонтерская служба "Хацола", произошедшего около 1.35 ночи в понедельник.

Напомним, в ночь на 23 марта на севере Лондона сгорели четыре машины скорой помощи, принадлежащие еврейской общественной организации. Из-за взрывов баллонов внутри охваченных огнем авто выбиты стекла в близлежащем здании.

Британские правоохранители проверяют возможную причастность Ирана к поджогу на севере Лондона авто экстренной медицинской помощи, принадлежавших благотворительной еврейской организации.