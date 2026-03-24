У Британії розслідують причетність Ірану до підпалу "швидких" єврейської організації

Британські правоохоронці перевіряють можливу причетність Ірану до підпалу на півночі Лондона авто екстреної медичної допомоги, що належали благодійній єврейській організації.

У поліції Лондона повідомили, що у межах розслідування резонансного підпалу "швидких" єврейської організації у фокусі уваги опинилась група, що може бути пов’язана з Іраном.

Підозрюваними у справі залишаються троє невідомих, яких зафіксували на місці камери спостереження у момент початку пожежі.

Інцидент розслідують як злочин на ґрунті антисемітизму, а не тероризм.

Начальник поліції Лондона Марк Роулі зазначив, що поки ще рано говорити про причетність Тегерану до цього інциденту.

За його словами, поліція досліджує всі версії, включно з причетністю ісламістської групи, яка взяла на себе відповідальністю за цей та інші напади на об’єкти єврейської громади у Європі та може бути пов’язана з Іраном.

Марк Роулі додав, що поліція посилила заходи охорони об’єктів, пов’язаних з єврейською громадою, для цього залучили додаткових 264 співробітників.

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня на півночі Лондона згоріли чотири машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській організації. Через вибухи балонів всередині охоплених вогнем авто вибиті шибки у прилеглій будівлі.

У Нідерландах підозрюють причетність Ірану до підпалу дверей синагоги у Роттердамі. У бельгійському місті розслідують вибух у синагозі.