У Британії розслідують причетність Ірану до підпалу "швидких" єврейської організації

Новини — Вівторок, 24 березня 2026, 13:34 — Марія Ємець

Британські правоохоронці перевіряють можливу причетність Ірану до підпалу на півночі Лондона авто екстреної медичної допомоги, що належали благодійній єврейській організації. 

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда". 

У поліції Лондона повідомили, що у межах розслідування резонансного підпалу "швидких" єврейської організації у фокусі уваги опинилась група, що може бути пов’язана з Іраном. 

Підозрюваними у справі залишаються троє невідомих, яких зафіксували на місці камери спостереження у момент початку пожежі. 

Інцидент розслідують як злочин на ґрунті антисемітизму, а не тероризм. 

Начальник поліції Лондона Марк Роулі зазначив, що поки ще рано говорити про причетність Тегерану до цього інциденту. 

За його словами, поліція досліджує всі версії, включно з причетністю ісламістської групи, яка взяла на себе відповідальністю за цей та інші напади на об’єкти єврейської громади у Європі та може бути пов’язана з Іраном. 

Марк Роулі додав, що поліція посилила заходи охорони об’єктів, пов’язаних з єврейською громадою, для цього залучили додаткових 264 співробітників.

Нагадаємо, у ніч проти 23 березня на півночі Лондона згоріли чотири машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській організації. Через вибухи балонів всередині охоплених вогнем авто вибиті шибки у прилеглій будівлі. 

У Нідерландах підозрюють причетність Ірану до підпалу дверей синагоги у Роттердамі. У бельгійському місті розслідують вибух у синагозі.

