У Британії розслідують причетність Ірану до підпалу "швидких" єврейської організації
Британські правоохоронці перевіряють можливу причетність Ірану до підпалу на півночі Лондона авто екстреної медичної допомоги, що належали благодійній єврейській організації.
Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".
У поліції Лондона повідомили, що у межах розслідування резонансного підпалу "швидких" єврейської організації у фокусі уваги опинилась група, що може бути пов’язана з Іраном.
Підозрюваними у справі залишаються троє невідомих, яких зафіксували на місці камери спостереження у момент початку пожежі.
Інцидент розслідують як злочин на ґрунті антисемітизму, а не тероризм.
Начальник поліції Лондона Марк Роулі зазначив, що поки ще рано говорити про причетність Тегерану до цього інциденту.
За його словами, поліція досліджує всі версії, включно з причетністю ісламістської групи, яка взяла на себе відповідальністю за цей та інші напади на об’єкти єврейської громади у Європі та може бути пов’язана з Іраном.
Марк Роулі додав, що поліція посилила заходи охорони об’єктів, пов’язаних з єврейською громадою, для цього залучили додаткових 264 співробітників.
Нагадаємо, у ніч проти 23 березня на півночі Лондона згоріли чотири машини швидкої допомоги, що належать єврейській громадській організації. Через вибухи балонів всередині охоплених вогнем авто вибиті шибки у прилеглій будівлі.
У Нідерландах підозрюють причетність Ірану до підпалу дверей синагоги у Роттердамі. У бельгійському місті розслідують вибух у синагозі.