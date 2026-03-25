Прем'єрка Данії подала королю прохання про відставку

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на зустрічі з королем Фредеріком X подала йому прохання про відставку уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву королівського палацу.

Після викладення результатів дострокових парламентських виборів та парламентської ситуації прем'єр-міністерка подала королю прохання про відставку уряду.

Також Фредеріксен запропонувала, щоб представники політичних партій, які пройшли до парламенту, тепер отримали можливість висловитися з приводу майбутнього формування уряду.

Королівський палац поінформував, що представникам партій запропонували прийти на зустріч о 13:00 за місцевим часом.

Голосування на дострокових виборах в Данії, що відбулося у вівторок, завершилося результатом, що залишив майбутнє прем'єр-міністерки Метте Фредеріксен невизначеним.

Офіційні результати показали, що лівоцентристська Соціал-демократична партія Фредеріксен втратила позиції порівняно з останніми виборами 2022 року, як і її два партнери в уряді, що йде у відставку.

