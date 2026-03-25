Премьер Дании подала королю прошение об отставке

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на встрече с королем Фредериком X подала ему прошение об отставке правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление королевского дворца.

После изложения результатов досрочных парламентских выборов и парламентской ситуации премьер-министр подала королю прошение об отставке правительства.

Также Фредериксен предложила, чтобы представители политических партий, прошедших в парламент, теперь получили возможность высказаться по поводу будущего формирования правительства.

Королевский дворец проинформировал, что представителям партий предложили прийти на встречу в 13:00 по местному времени.

Голосование на досрочных выборах в Дании, состоявшееся во вторник, завершилось результатом, оставившим будущее премьер-министра Метте Фредериксен неопределенным.

Официальные результаты показали, что левоцентристская Социал-демократическая партия Фредериксен потеряла позиции по сравнению с последними выборами 2022 года, как и ее два партнера в уходящем в отставку правительстве.

