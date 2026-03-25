В Естонії хочуть заборонити їздити на електросамокатах дітям до 10 років

В уряді Естонії пропонують заборонити дітям віком до 10 років їздити на електросамокатах.

З відповідною ініціативою виступив естонський міністр інфраструктури Кулдар Лейс, якого цитує ERR, повідомляє "Європейська правда".

Досі в Естонії фактично не було жодних обмежень на їзду на електросамокатах, за винятком максимальної швидкості в 25 кілометрів на годину.

Запланована зміна в законодавстві повністю заборонить дітям віком до 10 років їздити на електросамокатах. Старшим за них учням потрібно буде мати велосипедні права.

"Ми вимагаємо, щоб діти віком від 10 до 15 років мали велосипедні права. Якщо вони виїжджають на дорогу на легкому транспортному засобі, вони повинні володіти деякими базовими знаннями, оскільки швидкість все ж може досягати 25 км/год", – заявив Лейс.

В уряді також хочуть, щоб прокатники самокатів почали перевіряти особу користувачів та їхнє право на керування. Місцевим органам влади будуть надані повноваження щодо контролю за дотриманням вимог прокатними компаніями.

"Для Bolt і Ride, як юридичних осіб, штраф становить до 3200 євро. Якщо батьки дають самокат дитині, яка не має права керувати легким транспортним засобом, батьків можна оштрафувати на суму до 160 євро", – сказав Лейс.

Міністр не зміг сказати, кого оштрафують, якщо, наприклад, 14-річний підліток дозволить своєму другові, який не має необхідного велосипедного посвідчення, покататись на самокаті.

Нагадаємо, у листопаді минулого року президент Польщі Кароль Навроцький підписав поправку до Закону про дорожній рух, згідно з якою діти до 16 років тепер зобов’язані вдягати шоломи під час їзди на велосипедах та електросамокатах.

А Сейм Латвії схвалив зміни до законодавства, яким сервіси прокату транспорту – від авто до електросамокатів – зобов’язали здійснювати низку перевірок користувача перед допуском до керування, у тому числі перевіряти реакцію.