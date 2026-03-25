В Эстонии хотят запретить ездить на электросамокатах детям до 10 лет

В правительстве Эстонии предлагают запретить детям в возрасте до 10 лет ездить на электросамокатах.

С соответствующей инициативой выступил эстонский министр инфраструктуры Кулдар Лейс, которого цитирует ERR, сообщает "Европейская правда".

До сих пор в Эстонии фактически не было никаких ограничений на езду на электросамокатах, за исключением максимальной скорости в 25 километров в час.

Запланированное изменение в законодательстве полностью запретит детям в возрасте до 10 лет ездить на электросамокатах. Более старшим школьникам нужно будет иметь велосипедные права.

"Мы требуем, чтобы дети в возрасте от 10 до 15 лет имели велосипедные права. Если они выезжают на дорогу на легком транспортном средстве, они должны обладать некоторыми базовыми знаниями, поскольку скорость все же может достигать 25 км/ч", – заявил Лейс.

В правительстве также хотят, чтобы прокатчики самокатов начали проверять личность пользователей и их право на управление. Местным органам власти будут предоставлены полномочия по контролю за соблюдением требований прокатными компаниями.

"Для Bolt и Ride, как юридических лиц, штраф составляет до 3200 евро. Если родители дают самокат ребенку, который не имеет права управлять легким транспортным средством, родителей можно оштрафовать на сумму до 160 евро", – сказал Лейс.

Министр не смог сказать, кого оштрафуют, если, например, 14-летний подросток позволит своему другу, который не имеет необходимого велосипедного удостоверения, покататься на самокате.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Польши Кароль Навроцкий подписал поправку к Закону о дорожном движении, согласно которой дети до 16 лет теперь обязаны надевать шлемы во время езды на велосипедах и электросамокатах.

А Сейм Латвии одобрил изменения в законодательство, которым сервисы проката транспорта – от авто до электросамокатов – обязали осуществлять ряд проверок пользователя перед допуском к управлению, в том числе проверять реакцию.