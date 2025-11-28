У Польщі дітей до 16 років зобов’язали вдягати шоломи під час їзди на велосипедах

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав поправку до Закону про дорожній рух, згідно з якою діти до 16 років тепер зобов’язані вдягати шоломи під час їзди на велосипедах та електросамокатах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Відповідно до поправок, користувачі велосипедів, електровелосипедів, електричних скутерів або засобів індивідуального транспорту, які не досягли 16 років, під час їзди повинні використовувати шолом.

Ця вимога також стосуватиметься і тих дітей, які перебувають під опікою батьків або законних опікунів.

З обов'язку використання шолома виключені діти, яких перевозять в дитячому кріслі або на велосипеді, призначеному для перевезення людей, оснащеному заводськими ременями безпеки, конструкція якого унеможливлює використання шолома.

Нові поправки також відновлюють можливість видачі водійського посвідчення категорії B особам, які досягли 17 років і отримали письмову згоду батьків або опікунів.

Протягом перших шести місяців або до досягнення 18-річного віку молодий водій повинен буде їздити під наглядом особи віком не менше 25 років з мінімум 5-річним стажем за кермом і зможе керувати транспортним засобом виключно на території Польщі.

Регулювання також передбачає позбавлення водійського посвідчення за перевищення допустимої швидкості на понад 50 км/год на односмуговій двосторонній дорозі за межами населеного пункту.

Нові правила також передбачають, що особа, яка не дотримається тимчасового позбавлення водійського посвідчення, а потім буде затримана поліцією, буде позбавлена прав і лише через п'ять років зможе подати заявку на поновлення прав.

Нещодавно Сейм Латвії схвалив зміни до законодавства, яким сервіси прокату транспорту – від авто до електросамокатів – зобов’язали здійснювати низку перевірок користувача перед допуском до керування, у тому числі перевіряти реакцію.

А Фінляндія у червні запровадила заборону на використання електросамокатів дітьми віком до 15 років і зобовʼязала компанії, що здають їх в оренду, отримати дозволи від місцевої влади.